Das Friedrich-Löffler-Institut hat bei mehreren in Leipzig gefundenen Möwen eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen. Wie das Veterinär- und Lebensmittelamt der Stadt mitteilte, waren die Möwen am 24. April in der Kiesgrube Rehbach entdeckt worden. Die Grube soll aktuell für Freizeitaktivitäten gemieden werden, vor allem für Spaziergänge mit Hunden. "Das Risiko, den Erreger weiterzuverbreiten, ist groß", hieß es.