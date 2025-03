Die Vogelgrippe ist im Landkreis Leipzig ausgebrochen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde das Virus in einem Grimmaer Geflügelbetrieb mit 100 Tiere nachgewiesen. Auch bei einem toten Mäusebussard, der in Brandis entdeckt worden war, ist die Krankheit bestätigt worden.

Das Veterinäramt des Landkreises Leipzig forderte alle Tierhalter auf, Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Empfohlen wird, Geflügel nur noch in Ställen zu halten oder abgedeckte, wildvogelsichere Volieren zu nutzen. Informationen dazu finden Geflügelhalter auf der Homepage des Landkreises und unter diesem Link .

Laut Behörden wurden in ganz Deutschland seit Jahresbeginn mehr als 160 Ausbrüche bei Wildvögeln und 18 Ausbrüche in Geflügelbeständen bestätigt. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat bestätigte Fälle und Ausbrüche in Deutschland hier zusammengefasst (Stand: 27. Februar 2025).