VHS – Aufgaben und Finanzierung Die VHS Leipzig ist ein Amt der Stadt. Das ist allerdings nicht überall so geregelt. So können beispielsweise auch gemeinnützige Vereine als Träger einer Volkshochschule auftreten. Ganz allgemein sind Volkshochschulen dafür da, den Menschen ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Sie ist eine der bedeutendsten Institutionen, wenn es um Erwachsenenbildung geht. Hier können Interessierte ein Hobby vertiefen, neu erlernen oder sich auch in mancher Hinsicht beruflich weiterbilden. Hauptaufgabe der VHS ist aber auch, Menschen zur demokratischen Meinungsbildung zu befähigen.



Damit sich das Angebot möglichst viele leisten können, werden die Volkshochschulen von den Städten oder Landkreisen, zu denen sie gehören, finanziell unterstützt. So können beispielsweise Sprach- oder Sportkurse zu einem Bruchteil des Preises angeboten werden, den private Anbieter für ihre Leistung veranschlagen.

Eine Tour in die Vergangenheit

Wir sind für eine kleine Tour verabredet: Eine Führung durch das Gebäude, in dem die VHS seit 100 Jahren ihren Hauptsitz hat. Hier fanden 1922 die ersten Vorträge statt – damals noch zur "modernen Hygiene der Großstadt" und zur "Deutschen Arbeiterdichtung des 20. Jahrhunderts". Mit dem Generalschlüssel im Gepäck machen wir uns auf den Weg, ein paar Überbleibsel der vergangenen Jahrzehnte aufzuspüren.

Von außen wie von innen ist die ehemalige Handelshochschule prachtvoll. Besonders imposant ist der mittige Treppenaufgang am Haupteingang. Bildrechte: Volkshochschule Leipzig

Von der Handel- zur Volkshochschule

Das erste, was in diesem Gebäude auffällt: Es gibt sehr viele Treppen – tatsächlich wie in alten Schulgebäuden und das kommt auch nicht von ungefähr, denn die jetzige VHS wurde im 19. Jahrhundert als Handelshochschule erbaut. Das zeigt sich auch an langen Korridoren und davon abgehenden Klassen- oder heute Kursräumen. Sogar eine prachtvolle Aula gibt es mit herrlichem Stilbruch: Kronleuchter, womöglich aus den 1970er Jahren, treffen auf Wandmalereien – wahrscheinlich aus dem späten 19. Jahrhundert. Binternagel mit einem Erklärungsversuch für diese ungewöhnliche Kombination: "Von den Wandmalereien wusste man lange Zeit gar nichts. Die wurden erst entdeckt, als die Aula Anfang der 2000er Jahre saniert wurde. Die Experten haben diese Bilder Stück für Stück freigelegt. Zu DDR-Zeiten war nämlich eine dicke Schicht Putz drauf."

Stalin, SED und Selbstauflösung

Eine Aufnahme aus den 1970er-Jahren: Vor 50 Jahren durften die Trabis noch direkt vor der Tür parken. Bildrechte: Volkshochschule Leipzig Sowieso war zu DDR-Zeiten hier Vieles anders. Nachdem sich die VHS während der Nazi-Zeit selbst aufgelöst hatte, gab es einen Neustart in Sachen Erwachsenenbildung nach Kriegsende. Doch Teile des Bildungsangebots waren schnell sehr ideologisch gefärbt, gibt Binternagel offen zu: "Die VHS und ihr Kursangebot waren natürlich immer ein Kind ihrer Zeit. Wenn man sich die Kursprogramme aus der SED-Zeit anguckt, waren auch Kurse zum Kommunismus und warum der so toll ist, dabei." Anschaulichstes Beispiel: "Stalin, der Führer der Weltfriedensbewegung, der beste Freund des deutschen Volkes".



Doch auch andere Kurse der Vergangenheit sorgen heute eher für Schmunzler oder hochgezogene Augenbrauen: "Braunkohle, unser heimatliches Gold" von 1950 beispielsweise würde es heute so nicht mehr geben. Ein schönes Beispiel aus dem Jahre 1931: "Neue Wege der Ernährung", ein Kurs bei dem "Hausfrauen und solche, die es werden wollen, neuzeitliche Ernährungsgrundsätze kennen und verstehen lernen." Vorwissen im Kochen selbstverständlich vorausgesetzt.

Kurse im Wandel

Kochkurse oder Kurse zu gesunder Ernährung kann man heute immer noch belegen – und sie sind beliebt! Doch hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges getan. Wir erklimmen die Stufen bis in den vierten Stock des linken Seitenflügels, wo die Küche der VHS untergebracht ist. Erst vor wenigen Jahren wurden die Edelstahlmodule eingebaut. Hier wird gemeinschaftlich gebacken und gekocht – von Desserts über vegane Kost bis zur kulinarischen Weltreise reicht das Angebot in der riesigen Küche.

Erst seit wenigen Jahren gibt es die große Küche in der vierten Etage. Durch einen Fahrstuhl, die große Fläche und verstellbare Arbeitsflächen können auch Menschen im Rollstuhl an den Kochkursen in Präsenz teilnehmen. Bildrechte: Volkshochschule Leipzig

VHS im Netz - Corona macht's möglich