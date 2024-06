Kriminalität Polizei ermittelt zu volksverhetzenden Gesängen in Leipzig und Bad Düben

Nach rassistischen Gesängen auf dem Stadtfest in Bad Düben ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Wie die Behörden mitteilten, hatten bereits am Freitag mehrere Personen in einem Festzelt rassistische Parolen zu einem bekannten Party-Lied gesungen. Zu dem Zeitpunkt sei das Stadtfest offiziell beendet gewesen. Als die Polizisten sich dem Zelt näherten, seien die Gesänge verstummt. Nun hat die Polizei nach eigenen Angaben die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen.