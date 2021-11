Weitere Preise für Projekte in Sachsen Zwei weitere Preise der Stiftung Lesen gingen nach Sachsen. Die Lindenschule in Meerane erhielt den zweiten Preis in der Kategorie "Leseförderung an Schulen". Mit einer täglichen Lesezeit, Vorlesen, Buchvorstellungen, Lesungen, Bibliotheks- und Buchhandelsbesuche, Elternarbeit und ehrenamtlicher Einsatz, werde die "Leseförderung hier großgeschrieben", urteilt die Stiftungsjury.



In der Kategorie "kommunales Engagement" belegte das Zentrum für Lehrer:innenbildung und Schulforschung der Universität Leipzig den dritten Platz. Mit dem Projekt „VieLeS – Vielfalt im Lehramt und an Schulen“ wird Lehramtsstudierende seit 2020 im Klassenzimmer beigebracht, wie Schülerinnen und Schüler Spaß am Lesen entwickeln. 69 Studierende waren laut Universität Leipzig an 32 Schulen zur Unterstützung von Lese- und Schreibprozessen unterwegs.