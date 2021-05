Kultur- und Kreativzentrum Großes Interesse am Projekt Gleisdreieck in Leipzig

Die Pläne für das Kultur- und Kreativzentrum am Gleisdreieck nehmen Gestalt an. Bis 2023 sollen auf dem 12.000 Quadratmeter großen Areal Proberäume, Clubs und Ateliers entstehen. Am Donnerstag startete das Beteiligungskonzept. Mehr als 170 Teilnehmer interessierten sich für die Pläne der Club- und Kulturinitiative. Viele wollen aktiv mitmachen.