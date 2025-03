In Brandis haben Polizisten nach einem möglichen Waffenlager der rechtsextremistischen Gruppierung "Sächsische Separatisten" gesucht. Das hat die Generalbundesanwaltschaft MDR SACHSEN bestätigt. Demnach durchsuchten Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei einen Bahndamm der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Beucha und Brandis.

Sie haben im Auftrag der Generalbundesanwaltschaft Löcher geschaufelt und Hecken und Sträuche durchsucht. Zuerst hatte "Die Zeit" in ihrer Onlineausgabe darüber berichtet. Ob die Beamten tatsächlich fündig geworden sind, ist derzeit unklar. Während des Polizeieinsatzes kam es laut Reporterangaben kurzzeitig zu Straßensperrungen auf der Strecke zwischen Waldsteinberg und Brandis.

Acht Mitglieder der rechtsextremen Gruppe im Alter von 21 bis 25 Jahren sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft lehnen die Gruppenmitglieder die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und gehen vom unausweichlichen "Kollaps" staatlicher und gesellschaftlicher Strukturen in Deutschland an einem "Tag X" aus.