Das ist die Waffenverbotszone in Leipzig - Am 5. November 2018 war in der Leipziger Eisenbahnstraße Sachsens erste Waffenverbotszone eingerichtet worden.

- Auf einem rund 70 Fußballfelder großen Areal um die Eisenbahnstraße gilt seitdem ein Verbot von Schusswaffen, Messern, Reizstoffsprühgeräten sowie anderen gefährlichen Gegenständen, wie Elektroschockgeräten oder Baseballschlägern.

- Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

- Mit der Einrichtung der Waffenverbotszone sollte die allgemeine Sicherheit im Viertel, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt, erhöht werden.