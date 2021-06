Was bringt die Waffenverbotszone? Über diese Frage wird seit ihrer Einrichtung im November 2018 gestritten. Erst im Februar hatte der Stadtrat den Oberbürgermeister beauftragt , sich für eine Abschaffung einzusetzen und kritisiert, dass es immer noch keine belastbare Untersuchung gäbe. Intern liegt ein solches Papier nun vor und wird diskutiert. Nach Informationen von MDR SACHSEN am vergangenen Donnerstag auch von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Innenminister Roland Wöller. Zunächst hatte die "Freie Presse" berichtet.

Das Ergebnis der Studie der Uni Leipzig: Eine Waffenverbotszone und polizeiliche Maßnahmen allein, können das Gesamtproblem der Viertel an der Eisenbahnstraße nicht lösen. "Es besteht zusammengefasst eine ganze Reihe von Problemen in beiden Vierteln, an denen die WVZ (Anm. Red.: Waffenverbotszone) in der Wahrnehmung der meisten Bewohner nichts geändert hat. Daraus ergibt sich geradezu ein Paradox, demzufolge spektakuläre mit Waffen geführte kollektive Gewaltkriminalität fast verschwunden ist und sich dennoch das Sicherheitsempfinden (nach Angaben der Befragten) kaum verändert hat und nur eine Minderheit der Befragten die Waffenverbotszone akzeptiert...", heißt es in dem internen Papier.