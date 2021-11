Sie setzte sich damit gegen ihre Mitbewerberin Rose-Marie Beck, Afrikanistik-Professorin an der Universität Leipzig, durch. Obergfell folgt im kommenden Frühjahr auf Beate Schücking. Ihre Amtszeit als Rektorin endet dann nach zehn Jahren. In Sachsen sieht das Hochschulgesetz maximal zwei fünfjährige Amtszeiten vor.

Obergfell war von Oktober 2016 bis September 2021 Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Humboldt Universität in Berlin. Dort ist sie aktuell auch Professorin an der juristischen Fakultät und forscht unter anderem zu deutschem, europäischem und internationalem Urheberrecht. Sie studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bielefeld, Strasbourg und Konstanz.