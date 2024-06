Politik Übergriffe bei Wahlkampfveranstaltungen in Leipzig

Am Sonnabend gab es drei Übergriffe bei verschieden Wahlkampfveranstaltungen in Leipzig. Wie die Polizei berichtet, wurden Veranstaltungen von SPD, FDP und der Linken gestört. So sollen zwei Männer bei einem SPD-Wahlkampfauftritt von Olaf Scholz in Leipzig den Bundeskanzler beleidigt haben. Als Beamte daraufhin die Personalien von den beiden Männern aufnehmen wollten, seien andere Demonstranten übergriffig geworden. Deshalb werde gegen einen weiteren Mann ermittelt.