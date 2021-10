Die Villa in der Mainzer Straße in der Nähe des Sportforums in Leipzig ist kein stilles Museum. Viele Menschen gehen ein und aus. Alltag für Museumsleiter Thomas Müller: "Unsere Vorstellung ist schon, dass wir uns an die normale Öffentlichkeit wenden und Leute hier über die Psychiatrie informieren, die normalerweise keinen Zugang zum und wenig Informationen über das Thema haben."

Menschen, die früher von ihrer Umgebung als verrückt, geisteskrank oder einfach nur seltsam angesehen wurde, wurden verwahrt. In Leipzig kamen psychisch kranke und sozial unangepasste Menschen lange Zeit ins Georgenhaus, bis man zwischen Ursachen unterschied und Therapien entwickelte.



Thomas Müller führt in den Räumen durch 200 Jahre Psychiatriegeschichte. Zu sehen sind Gegenstände, Fotos und Dokumente aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Auch die Zwangsjacke hängt in einer Vitrine. "Man hat so eine Zwangsjacke eingesetzt, um Symptome zu bekämpfen, um jemanden zu beruhigen. Die Zwangsjacken selber gibt es nicht mehr. Man kann Menschen heute mit Medikamenten beruhigen. So muss man einfach auch wissen, dass man auch durch die Medikamente nicht gesund wird, sondern dass auch damit nur Symptome eingefangen werden.“