Am Mittwoch ist das Waldbad in Colditz in die neue Saison gestartet. Während es kurz nach dem Start um 10 Uhr noch ruhig war, traf gegen 12 Uhr mit Steffi Ansorge der erste Badegast des Jahres ein. "Ich finde die Lage des Bades super. Schon als Kind war ich hier baden und habe im Waldbad schwimmen gelernt. Es ist einfach toll hier", sagte die 71-Jährige.

Bademeister Sebastian Schulze wünscht sich, dass in diesem Jahr die Besucherzahlen des Waldbades in Colditz wieder steigen. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Reichlich 1.000 Badegäste haben in dem Colditzer Waldbad Platz. Aufgrund des wechselhaften Wetters war im vergangenen Jahr aber nur selten so viel los. Bademeister Sebastian Schulze hofft daher auf eine bessere Saison. "Wir hatten letztes Jahre eigentlich nur zwei Wochen, eine im Juni und eine im August, die super waren. Ansonsten hatten wir immer so Mischmasch-Wetter, mehr Regentage. Da fehlten uns halt die Gäste", sagte der 36-Jährige und fügte an: "Wir hatten am Ende 12.300 Gäste. Ziel sind dieses Jahr 15.000 bis 17.000 Gäste."