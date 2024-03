Überall im Auwald liegen umgefallene, tote Eschen. Wie viele es sind, darüber hat Rolf Engelmann eine traurige Vermutung: "Das geht in die tausende, würde ich sogar sagen. Wir sehen gerade wirklich, dass der Leipziger Auwald sich vom Waldbild her stark ändert. Jeder zweite Baum ist eine Esche, das ist für so einen Wald extrem viel. Egal, wo man reingeht in den Auwald, überall sieht man diese Absterbe-Erscheinungen."