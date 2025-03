Warum tut er sich das an, frage ich ihn als Erstes. "Warum nicht?", antwortet er grinsend. Im vergangenen Sommer sei er aus dem Job ausgeschieden und habe sich gefragt, was nun folgen solle. "Ich hatte Geld gespart, bin ungebunden, habe weder Frau noch Kinder. Und ich wandere gern", erzählt er. Es sei also Zeit, mal ein paar neue Schuhe einzulaufen. In Singapur sei er schon einmal im Urlaub gewesen. "Aber es ist so ein exotisches Ziel und dann ist es einfach so gekommen."