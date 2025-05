"Heute gehe ich in Ungarn in ein Thermalbad", berichtet der Leipziger Extrem-Wanderer Robert Friedrich. Nach rund 1.000 Kilometern zu Fuß von Leipzig über Tschechien, Österreich und die Slowakei ist er in Ungarn für einen Zwischenstopp angekommen. Praktischerweise ein Land mit einer ausgeprägten Thermalbad-Kultur. Also nichts wie ab ins 37 Grad warme Wasser in Kiskörös, einer kleinen Stadt zwischen Budapest und der serbischen Grenze.