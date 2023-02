Kommunale Beschäftigte in Leipzig und Umgebung sind dazu aufgerufen, am Freitag ihre Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. (Symbolbild)

Die kommunalen Kitas in Leipzig werden am Freitag bestreikt. Wie viele Einrichtungen betroffen sind, ist noch nicht klar. (Symbolbild)

Die Stadt informierte in einem Brief über die möglichen anstehenden Einschränkungen in den kommunalen Kitas. Das genaue Ausmaß von Schließungen an diesem Tag sei noch nicht klar. Spätestens Donnerstag wolle die Stadt auf ihrer Internetseite darüber informieren, welche Einrichtungen betroffen sind. Das Amt für Jugend und Familie rät Eltern dazu, vorsorglich für eine alternative Betreuung der Kinder zu sorgen.