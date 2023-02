Tarifverhandlungen Warnstreiks in Leipzig: Kitas, LVB und Stadtreinigung betroffen

Derzeit wird in vielen Orten in Sachsen gestreikt - nun reihen sich auch die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Leipzig und Umgebung ein. Hier hat die Gewerkschaft für Ende der Woche zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind nicht nur Kitas und Verwaltungen - auch der öffentliche Nahverkehr in der Stadt könnte stillstehen. Wie umfangreich sich der Streik auswirkt, können die betroffenen Behörden und kommunalen Eigenbetriebe noch nicht abschätzen.