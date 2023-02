In Leipzig sind Busse und Straßenbahnen am Mittwochmorgen wegen eines Warnstreiks in den Depots stehen geblieben. Nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi stand der öffentliche Nahverkehr bis zum frühen Vormittag still. "Nichts ist ausgerückt", sagte Landesbezirksbereichsleiter Paul Schmidt. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich am Warnstreik beteiligten, war zunächst noch unklar.