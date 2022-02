In Güldengossa brennt seit etwa 18 Uhr eine Lagerhalle. Die Feuerwehr warnt alle Anwohner der Gemeinde Großpösna, der Städte Markkleeberg und Naunhof vor der Rauchwolke mit starkem Rauch, die Richtung Großpösna und Liebertwolkwitz zieht. Sie rät: "Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab."

Nach Informationen der Polizeidirektion Leipzig ist der Brand in einer Halle ausgebrochen, in der verschiedene Metallstoffe sortiert und recycelt werden. Der Brand wurde während des Betriebes der Anlage gemeldet. Verletzt wurde laut Polizei bislang niemand. Die Löscharbeiten sind im Gange, hieß es. Die Polizei warnt auch alle Autofahrer auf der A38, die im Einzugsbereich der Rauchwolke und möglicher Dämpfe derzeit an Großpösna vorbeifahren.