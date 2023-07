Die Feuerwehr in Leipzig warnt wegen eines Feldbrandes am nördlichen Stadtrand vor einer starken Rauchentwicklung. Die Regionalleitstelle Leipzig hat eine Gefahrenwarnung an die Bevölkerung herausgegeben. Wie die zuständige Einsatzleitstelle MDR SACHSEN mitteilte, steht im Bereich Podelwitz/Seehausen ein nicht abgeerntes Getreidefeld auf einer Länge von etwa 700 Metern in Flammen. Derzeit seien rund 60 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.