Enkeltrick-Betrüger Polizei Leipzig warnt vor Schockanrufen in der Region

Hauptinhalt

Es ist eine üble Masche, Seniorinnen und Senioren um ihre Erspartes zu bringen: Schockanrufe, auch als Enkeltricks bekannt. Unbekannte Anrufer geben vor, Verwandte seien in Not und benötigten Geld. In der Leipziger Region häufen sich derzeit wieder solche Anrufe. Die Polizei rät: Einfach auflegen und keinesfalls auf Geldforderungen eingehen.