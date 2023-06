Eigentlich sind Waschbären in Nordamerika heimisch. Sie breiten sich jedoch seit Beginn des 20. Jahrhundert auch in Europa aus, weil der Mensch sie hier einschleppte, erklärt René Sievert vom Naturschutzbund Leipzig. "Der Waschbär besetzt hier eine ökologische Nische. Er hat keine natürlichen Feinde, kann sich also schnell verbreiten." Zudem sind Waschbären Allesfresser, die überall Futter finden.

Durch Wildkameras kann man Waschbären auf die Spur kommen. Die Tiere sollten möglichst keine Futterquellen am Haus und im Garten vorfinden können. Bildrechte: Toralf Keller