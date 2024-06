In Leipzig haben Polizeibeamte einen Waschbären gerettet. Er hatte sich auf einer Baustelle an der Prager Straße in einem Taubennetz verfangen. Da der zuständige Jagdpächter nicht zu erreichen war, kletterten die Beamten über eine Leiter in luftige Höhe und schnitten das in Not geratene Tier frei. Dabei blieb es ruhig und wurde schließlich unverletzt in die Leipziger Nacht entlassen.