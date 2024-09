Die Stadt Leipzig erwartet in den kommenden Jahren einen steigenden Wasserbedarf von fast 21 Millionen Liter am Tag. Grund für die Annahme sind die Prognosen über das Bevölkerungswachstum von knapp 27.000 Einwohnern in den nächsten zehn Jahren, hieß es aus dem Rathaus.

Bildrechte: IMAGO / MiS