Obwohl es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Leipzig geben wird, hat das Marktamt der Stadt am Mittwoch die Kindertassen 2021 präsentiert. "Plumps" und das "kleine gelbe Küken komplettieren nun das Kindertassen-Set, Mit der sechsten und auch letzten Tasse der aktuellen Edition sind nun alle Motive aus der Riege "Sandmännchen und seine Freunde“ auf einer Tasse vereint, teilte das Marktamt mit.