Alle Jahre wieder: Die Weihnachtsbäume in der Leipziger Innenstadt haben über die Adventszeit Plätze und Fußgängerzonen geschmückt. Um ihnen ein zweites Leben in den Wohnstuben der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, verschenkt die Stadt Leipzig am Dienstag die Nadelhölzer.