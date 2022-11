Es ist ein Kampf, Leute zu finden. In diesem Jahr ist es noch schwieriger als in den vergangenen Jahren.

Doch gestiegene Transportkosten, Rohstoffpreise und Personalmangel trüben die Freude bei einigen der 300 Händlerinnen und Händler etwas. Selbst jetzt werde noch dringend nach Personal gesucht: "Wir sind immer noch auf der Suche. Ich brauche Menschen. Also wer Zeit hat bis zum 23. Dezember: Ich brauche Hilfe! Man kann sich gerne melden", sagt Stefanie Kobelt vom finnischen Weihnachtsdorf am Augustusplatz. In diesem Jahr sei es noch schwieriger Personal zu finden als in den vergangenen Jahren.