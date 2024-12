Nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat der Leipziger Weihnachtsmarkt seine Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. "Am Freitagabend ging die Polizei verstärkt Streife", sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg MDR SACHSEN. Der Markt blieb bis 22 Uhr geöffnet. Auch am Sonnabend soll der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wie üblich um 10 Uhr öffnen. Allerdings: "Wir beraten am Samstagvormittag noch einmal mit den Verantwortlichen, wenn wir mehr über die Hintergründe in Magdeburg wissen. Dann entscheiden wir, ob es Konsequenzen gibt."