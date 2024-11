Am Mittwoch wurde der Baum gefällt und kam dann in den frühen Morgenstunden auf dem Marktplatz an. Mit einem Feuerwehrkran musste die 20-Meter-Fichte dann vom LKW und auf den Marktplatz verladen werden. Bevor der neue Weihnachtsbaum dann ab Ende November den Weihnachtsmarkt erleuchten darf, braucht es noch viel Arbeit, heißt es aus dem Leipziger Marktamt.