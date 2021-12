Städtepartnerschaft Markleeberger packen Weihnachtsgeschenke für Rumänien

Es ist in Markkleeberg schon Tradition. Seit 20 Jahren packen die Einwohner zu Weihnachten Päckchen für Kinder in der rumänischen Partnerstadt Zărnești. Nach einem Jahr Pause, stapeln sich nun die Geschenke wieder abholbereit in den Sammelstellen.