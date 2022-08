Nach Angaben der Naturschützer gibt es bundesweit fast 17 Millionen Hauskatzen. Geschätzt seien aber auch zwei Millionen besitzerlose Streunerkatzen in Deutschland unterwegs. "Sie sind oft krank und unterernährt und vermehren sich rasant. Abgesehen von diesem Katzenelend erbeuten sie viel öfter Vögel und andere Tiere, weil sie nicht gefüttert werden", heißt es in einer Mitteilung.

Ein weiteres Problem sei, dass sich verwilderte Hauskatzen mit der geschützten Europäischen Wildkatze paaren und sogenannte Hybride entstehen. "Diese gefährden die Wildkatzenbestände", sagt Almut Gaisbauer, Wildkatzenexpertin vom BUND Sachsen. "Untersuchungen der Genetik zeigen, dass die Wildkatzen im Leipziger Auwald, in Waldgebieten wie in der Eifel oder im hessischen Bergland noch echte Wildkatzen sind."

Doch in einigen Regionen Baden-Württembergs seien in den vergangenen Jahren besorgniserregend viele Hybridkatzen nachgewiesen worden. "In Schottland, als ein Extrembeispiel, gibt es mittlerweile nur noch Hybride und keine echten Wildkatzen mehr", so Gaisbauer.