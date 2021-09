Solveig Richter: Krieg ist eine Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln, hat der preußische Generalmajor Clausewitz einst gesagt. Dem kann man zustimmen oder nicht. Letztlich ist es eine Erklärung dafür, dass wir immer noch relativ viele Kriege und kriegerische Konflikte in der Welt haben. In der Politik geht es um Macht, um Zugang zu Ressourcen. Es geht um Ideologie. Wenn politische Mittel nicht ausreichen, wird immer noch auf Gewalt zurückgegriffen. Man muss aber auch sagen, dass Gewalt auch das letzte Mittel ist, beispielsweise für Schwächere gegen Diktaturen zu kämpfen oder im Kampf gegen Terroristen. Manchmal ist eben auch eine militärische Auseinandersetzung zum Schutz von Zivilisten und zum Schutz von Menschenrechten eine wichtige Sache.

Da muss man ein bisschen unterscheiden, was mir in der Diskussion zu wenig gemacht wird. Es geht um den rein militärischen Kampfeinsatz, der gegen die Terroristen gerichtet war und um die Verschränkung des Militäreinsatzes mit klassischer Entwicklungszusammenarbeit und Demokratieförderung. Von einem vollständigen Scheitern zu sprechen, halte ich für verfehlt. Es hat sich wahnsinnig viel in den vergangenen 20 Jahren getan.



Klar, ein überstürzter Abzug der Truppen, so, wie er jetzt passiert ist, hinterlässt eine desaströse Sicherheitslage. Wir wissen eben auch, dass Sicherheit Grundvoraussetzung dafür ist, dass es zu Entwicklungsfortschritten kommen kann. Deswegen halte ich auch das Bild, der Westen habe mit seinen Mitteln in Afghanistan versagt, für ein bisschen fehlgeleitet. Man hat schon Einiges erreicht. Man hat eine Generation der jungen Afghanen aufgebaut, die sich auch mit Frauenrechten und Demokratieförderung identifizieren kann. Aber es bleibt natürlich eine sehr, sehr traditionell geprägte Gesellschaft, die an traditionellen Bünden orientiert ist, stärker, als wir das hier bei uns kennen.