Wohnungsmarkt Eigenheim-Flaute sorgt für Mangel auf dem Mietmarkt

03. August 2024, 05:00 Uhr

In einer Studie hat das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) ermittelt, dass sich die Zahl der inserierten Mietwohnungen seit 2022 halbiert hat. Grund dafür sind nicht weniger Mietwohnungen – sondern, dass weniger Menschen in ein Eigenheim umziehen. In Leipzig ist diese Entwicklung besonders stark zu beobachten.