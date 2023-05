Doch für Maybelle sei es eine Form, sich selbst auszudrücken. "Für mich ist es eine zweite Welt, in der ich zu 100 Prozent ich bin", sagt die Frankfurterin. Lange Zeit hat sie in Leipzig gelebt und kommt gerne an die alten Ruheorte zurück: "Der Südfriedhof ist für mich kein Friedhof, sondern wie ein Park. Hier kann ich meine Gedanken sortieren."

An den Baumalleen auf dem Südfriedhof laufen Jens und Simone aus Weißenfels entlang. Sie kommen gerade von einer Führung aus dem Krematorium und wollen noch zum Grab des DDR-Musikers Klaus Renft . Für beide war es das erste Mal ein funktionierendes Krematorium zu sehen: "Es war sehr interessant zu erfahren, wie der Ablauf so im Original funktioniert", sagt Simone.

Um 13 Uhr beginnt die nächste Führung. Rund zwei Dutzend Menschen drängen sich in eine Kellerhalle, wo zwei Kremationsöfen stehen. Es ist warm und stickig. "In den Öfen können jeweils drei Menschen gleichzeitig eingeäschert werden. Der Vorgang dauert etwa drei Stunden", erklärt der technische Direktor der Leipziger Friedhöfe, Wolfgang Weigel.

Im Schnitt liegen Weigel zufolge zwischen 200 bis 300 Leichname in der Kühlung, davon würden 20 bis 30 pro Tag eingeäschert. Das Krematorium laufe rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb, sagt Weigel sachlich über den technischen Ablauf. "Wird einem das nicht irgendwann zu viel, so viele Tote zu sehen?", fragt jemand aus der Besuchergruppe. "Bei verstorbenen Kindern ist das schon schwierig", sagt Weigel. Und der Krematroiumswart Falk Unglaub fügt hinzu: "Das muss man abtun können."

Er erklärt den Gästen den Ablauf so einer Kremierung. Zuerst werde der Sarg von einer krakenartigen Zange auf eine Einfuhrschiene geladen. "Über die Einfuhrschiene fährt der Sarg in die erste Ofenkammer mit circa 850 Grad Celsius", sagt Unglaub.



In der zweiten Ofenkammer werden danach bei bis zu 1.500 Grad Celsius auch Hüft- und Beckenknochen eingeäschert. Die dritte Kammer dient der Abkühlung der Asche, bevor sie in die Urne kommt. Kremationswart Unglaub hält Metallteile in der Hand und zeigt sie den Gäste: "Künstliche Hüftgelenke werden gesammelt und später in einem Gemeinschaftsgrab bestattet."