Fußball ohne Spaß

Paul hakt ein: "Ja, so ähnlich ist das bei uns auch." Pauls Grundschule ist klein und familiär, nur 64 Kinder sind dort gemeldet. "Wegen Corona kommen jetzt immer nur 32 Kinder aus der zweiten und dritten Klasse", erzählt Paul. "Doch Fußball ohne die vierte Klasse macht gar nicht so richtig Spaß."

Paul wollte gern über seine Corona-Situation reden. Er kennt den Unterschied zwischen Bakterien und Viren und weiß, dass man ein besonderes Mikroskop braucht, um das Coronavirus zu sehen. Bildrechte: MDR/ Katrin Tominski

Gespaltene Gefühle zum Wechselunterricht

Zum Wechselunterricht hat Paul gespaltene Gefühle. Dass seine Mutter sichtbar ist, aber nicht gleichzeitig hundertprozentig da sein kann, beschäftigt ihn. "Im Wechselunterricht lerne ich zwischendurch zu Hause ", erzählt er. "Doch wenn der Papa nicht da ist, muss ich viel allein machen. Mama sitzt oft am Telefon." Seine Schwester hört ihm aufmerksam zu. Plötzlich lächelt Paul.

Doch wenn sie Zeit haben, macht Wechselunterricht mit Mama und Papa echt Spaß. Sie erklären uns viel und reagieren sofort. Ich muss nicht immer warten, bis ich dran bin.

Verschobene Geburtstage

Die Wangen der sechsjährige Karla sind gerötet. Sie schnippt fast mit dem Finger, will unbedingt auch endlich mal wieder etwas sagen. "Wegen der Pandemie können wir auch gar nicht richtig unseren Geburtstag feiern", erklärt Karla. "Schon zweimal musste ich meine Feier verschieben", erzählt auch Paul.

Wie schwer sind die Corona-Regeln umzusetzen?

Und die Corona-Regeln? Fällt es schwer, sie umzusetzen? "Wir halten uns daran, deswegen haben wir keine Angst", erklärt Paul. "Trotzdem wünschen wir uns nicht, dass es unsere Eltern trifft – oder jemanden, den wir kennen."

Corona ist ziemlich doof.

Unangenehme Tests

Paul trägt in der Schule Maske, wie die anderen Kinder und die Lehrer auch. Das kommt auch auf Karla zu, wenn sie in diesem Jahr als Erstklässlerin die Schule beginnt. Die Maske stört Paul weniger, unangenehmer findet er die Tests. "Ich finde es doof, dass wir uns zweimal in der Woche testen lassen müssen", erklärt Paul. Die Tests seien "total unangenehm. Karla stimmt ein: "Ja, Tests sind echt blöd."

Das kann Bruder Paul aber doch nicht so stehen lassen. "Dass du neulich so ein Theater gemacht hast, hat mir nicht gefallen", mahnt er seine Schwester. "Es war schon übertrieben, dass du so geschrien hast." Karla, war das doof für dich? Das hellwache blonde Mädchen dreht sich verschämt weg: "Man musste fünfmal drehen. Das hat wehgetan."

Karla hat mit ihrem ersten Schnelltest gekämpft. Und liebt den Garten am Haus. Bildrechte: MDR/ Katrin Tominski

Wünsche für die Zukunft

Die Wohnzimmertür öffnet sich. Der Vater kündigt in "fünf Minuten" das Abendessen an. "Corona sieht aus wie ein Igelfisch, nur rot", erklärt Karla und rollte Daumen und Zeigefinger zusammen, dass ein klitzekleines Luftloch darin entsteht. "Und Corona ist so klein", sagt sie und versucht durch das stecknadelgroße Daumenloch zu lugen. Paul schüttelt den Kopf. "Nein, Corona ist zu klein, das können wir nicht sehen, auch nicht mit einem normalen Mikroskop", erklärt der Neunjährige. "Ich wünsche mir, dass Corona aufhört." In Tübingen verhielten sich die Leute, als "gebe es kein Corona". Die Schnelltests seien ja auch nicht hundertprozentig sicher. Damit die Pandemie verschwinde, sei es gut, wenn "sich alle zusammen an die Regeln halten." Paul ist erstaunlich gut informiert, er kennt auch die Unterschiede zwischen Viren und Bakterien und viele weitere Details zur Pandemie.

Zwei Herzen, eine Seele: Der große Bruder Paul passt auch in der Pandemie bestens auf seine Schwester Karla auf. Bildrechte: MDR/ Katrin Tominski

Abschalten möglich?