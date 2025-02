Die Arbeiten erfolgten demnach in enger Absprache mit dem Leipziger Denkmalschutzamt, um die Arbeitsatmosphäre für die Bibliotheksnutzer zu verbessern, ohne das historische Ambiente zu beeinträchtigen. Das gilt auch für die Medienausleihe, die zeitgleich neugestaltet wurde. Orientiert am historischen Original von 1916 ist laut Nationalbibliothek neueste Technik installiert worden. Ausleihe, Rückgabe und Aufbewahrung zur erneuten Nutzung erfolgen jetzt automatisiert. Das digitale Medienboxen-System ermöglicht Nutzern zudem den Zugriff auf Bücher, Zeitschriften und andere Bestände unabhängig von den Servicezeiten der Bibliothek.

Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig ist eine Präsenzbibliothek. Das heißt, sie verleiht nicht außer Haus. Seit 1912 wird mindestens ein Exemplar jedes in deutscher Sprache erscheinenden Buchs gesammelt - inzwischen auch digitale Ausgaben. Das gilt auch für Zeitschriften vom Fachmagazin bis zum Klatschblatt. Auch eine kartographische Sammlung gibt es. Weil die Einrichtung dadurch regelmäßig an ihre räumlichen Kapazitätsgrenzen stößt, wurde erst im Januar der Auftrag für den fünften Erweiterungsbau vergeben.