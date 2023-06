Auf der einen Seite Asphaltwüste, auf der anderen karge Parkplatz-Tristesse. Der Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig ist zwar ein Filetstück in Zentrumslage, doch die Kriegsbrache ist bis heute unbebaut geblieben. Aber ab diesem Sommer sollen hier die Bagger anrücken. Auf dem etwa sechs Hektar großen Areal zwischen Roßplatz, Grünewaldstraße und Windmühlenstraße soll ein komplett neues Stadtquartier entstehen, erklärte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei der Vorstellung des Bebauungsplanes für das Areal am Dienstag. "Leipzig bekommt eine neue, lebendige Mitte, mit Platz für Wissenschaft und Wohnen, für ein Museum, die Markthalle, Musik- und Volkshochschule und viel Grün."