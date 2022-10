Die winterliche Veranstaltung "Leipziger Eistraum" muss für das Jahr 2023 abgesagt werden. Darauf haben sich die Stadt Leipzig und der Veranstalter Bergmann Eventgastronomie Veranstaltungsservice GmbH verständigt. Wegen der Corona-Lage war der Treffpunkt für Familien und Freizeitsportler bereits in den beiden Jahren 2021 und 2021 ausgefallen. Als Grund für die aktuelle Absage hat das Marktamt in Leipzig in einer Mitteilung von Freitag die steigenden Stromkosten und das notwendige Sparen im Rahmen der Energiekrise angegeben. Laut Marktamtsleiter Walter Ebert ist eine Eisbahn ein "Ressourcenfresser" und daher in der aktuellen Krise nicht mit gutem Gewissen und ökonomisch sinnvoll zu betreiben.