Aktuelle Staus und Behinderungen in Sachsen (Stand 19:10 Uhr) A4, Richtung Görlitz: zwischen Ottendorf-Okrilla und Burkau abschnittsweise Stau und stockender Verkehr

A4, Richtung Frankfurt: zwischen Hainichen und Frankenberg 4 km Stau

A9, Richtung München: zwischen Schkeuditzer Kreuz und Großkugel stockender Verkehr durch einen querstehenden Lkw

A14, Richtung Dresden: zwischen Grimma und Leisnig Stau und stockender Verkehr

Vorsicht auf der A17, Richtung Dresden: zwischen Dresden-Südvorstadt und Dresden-Gorbitz ist nach einem Unfall nur eine Fahrspur frei

Auf der Radeberger Landstraße zwischen Dresden und Radeberg Sta



Nach Unfällen und durch Schneeglätte sind gesperrt:

- B101: zwischen Siebenlehn und Freiberg in beiden Richtungen es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet; zwischen Mittelsaida und Forchheim in beiden Richtungen querstehender Lkw; zwischen Pockau und Heinzebank

in beiden Richtungen querstehender Lkw

- B107 Rochlitz -Grimma am Ortsausgang Großbothen

- B173 zwischen Grumbach und Herzogswalde

- die Dresdner Straße zwischen Hermsdorf und Weixdorf

- die Straße zwischen Langburkersdorf und Abzweig Schönbach

- ist die Straße zwischen A13-Auffahrt Radeburg und Großdittmannsdorf

- die Straße zwischen Abzweig Schmeckwitz und Piskowitz

- die Straße zwischen Ebersbach und Rödern

- In Putzkau, die Ottendorfer Straße zwischen Dresdener Straße und Ortsausgang sowie

- In Wüstenbrand die Hohensteiner Straße zwischen Charlotten- und Wüstenbrander Schulstraße