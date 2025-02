In Sachsen hat es bis Freitagfrüh zahlreiche wetterbedingte Verkehrsunfälle gegeben. Auf der A4 bei Glauchau waren nach einem schweren Unfall am Morgen noch zwei Fahrspuren in Richtung Erfurt gesperrt. Der Polizei in Zwickau zufolge hatte dort nachts ein Sattelzug die Mittelleitplanke durchbrochen. Dabei verlor der Schwerlaster zwei tonnenschwere Metallrollen von seiner Ladung. Den Angaben nach wurde niemand verletzt. Der Schaden an Leitplanke und Fahrzeug wird auf 80.000 Euro geschätzt.