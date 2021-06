In Leipzig-Gohlis geht die Brandserie weiter. In der Nacht zu Freitag mussten erneut die Löschtrupps ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr war in der Virchowstraße ein Brandsatz an einem Hinterrad eines Lkw gelegt worden. Das Feuer konnte schnell gelöscht und größerer Schaden verhindert werden. In der Adolph-Menzel-Straße - unweit vom ersten Tatort - brannte dagegen ein Wohnmobil völlig aus. Laut Polizei sind durch das Feuer weitere Fahrzeuge beschädigt worden.