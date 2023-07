Geschäftsführerin Bockwitz schätzt dabei die anfallenden Mieten als moderat ein: Im Neubau liegen ihren Angaben zufolge die Kaltmieten pro Quadratmeter bei 8,89 Euro, Bestandswohnungen seien drei Euro günstiger. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Miete um zwei Prozent gestiegen. "Das ist nicht viel, verglichen mit dem, was wir an Investitionen tätigen. Das geht natürlich nur, wenn die Fördermittellandschaft stimmt. Und wir probieren, an allen Ecken was zu bekommen", machte die Geschäftsführerin deutlich.