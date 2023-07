Wohnraum Leipzig plant mehr als 2.000 neue Wohnungen

Wie in vielen deutschen Großstädten ist der Wohnraum auch in Leipzig knapp. Mieten steigen und Bauprojekte ziehen sich in die Länge. Die Stadt will es jetzt selbst in die Hand nehmen und plant im Stadtteil Heiterblick-Süd neue Gewerbeflächen und Wohnungen. Die Hälfte davon soll als staatlich geförderte Sozialwohnungen die Wohnungsnot für einkommensschwächere Gruppen lindern. Bis zum Baubeginn wird es allerdings noch dauern.