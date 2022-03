Zur Zeit paaren sich Wölfe. Es sei also gut möglich, dass das Wolfspaar in diesem Frühjahr Welpen bekomme, mutmaßt das Landesumweltamt. Die Behörde ruft alle Tierhalter in der Region dazu auf, ihre Herdenschutzmaßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Sachsen fördert Maßnahmen zu 100 Prozent, die dem Schutz von Schafen, Ziegen sowie Gehege- oder Damwild dienen. Zudem könnten Tierhalter eine individuelle Herdenschutzberatung in Anspruch nehmen, hieß es.