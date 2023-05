Die Darstellungen von Yadegar Asisi sind monumental und gehen gleichzeitig bis ins kleinste Detail. Auf 32 mal 110 Metern Leinwand zeigen sie Ausschnitte der Zeitgeschichte wie das antike Rom oder sie lassen den Betrachter in die Unterwasserwelt des Great Barrier Reefs in Australien abtauchen. Mit der Darstellung des Mount Everest fing die Erfolgsgeschichte der 360-Grad-Panoramen an.

Yadegar Asisi stellte auch die Berliner Mauer in den 1980er-Jahren als Panoramabild dar. Bildrechte: IMAGO / Eberhard Thonfeld

Es begann mit dem höchsten Berg der Welt

Die Erstbesteigung des Mount Everest sollte sich zum 50. Mal jähren und die Idee einer Ausstellung stand im Raum, erinnert sich Asisi. "Da habe ich ganz naiv gesagt , der größte Berg der Welt muss auf die größte Leinwand!" Doch wo sollte er sie aufhängen? Ein Freund habe ihn auf den alten Gasometer der Stadtwerke in Leipzig aufmerksam gemacht. Dass Asisi das Industriedenkmal dann tatsächlich nutzen konnte, habe er vielen Menschen zu verdanken, die an sein Projekt glaubten. "Nur so ließ sich das finanzieren", sagt der Künstler heute.

