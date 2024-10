Der schnellste Deutsche im Lösen eines Zauberwürfels war der 22 Jahre alte Kevin Gerhardt. Er erreichte mit den fünf Durchläufen einen Durchschnittswert von 6,48 Sekunden und schaffte es in der Spitze in 6,1 Sekunden, einen klassischen 3x3-Cube in seine Ausgangsposition zu drehen.