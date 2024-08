In Sachsen haben viele Städte und Gemeinden laut Zensus weniger Einwohner als ursprünglich gedacht. Besonders deutlich wurde die Bevölkerungszahl für die Stadt Leipzig nach unten korrigiert. Statt wie bisher angenommen rund 612.400 lebten laut Zensus zum Stichtag 15. Mai 2022 in der Messestadt nur rund 599.000 Menschen. Das war in absoluten Zahlen der größte Rückgang in Sachsen.