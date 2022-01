Die Erhebungsstelle für den Zensus 2022 in Markkleeberg ist eine von 48, die es ab dem 15 Mai in ganz Sachsen geben wird. Noch werden hier keine Fragebögen ausgewertet, noch wird der Ort für die Volkszählung eingerichtet, in eigens dafür angemieteten Büroräumen.



Wer konkret befragt wird, bestimmt das Statistische Landesamt. Zehn Prozent der Bevölkerung werden per Zufallsgenerator ausgewählt, erklärt Michel Kirchhoff, Leiter der Erhebungsstelle in Markkleeberg. Das statistische Landesamt schreibe diese Personen an mit der Information, dass ein Interviewer auf sie zukommen wird und sie zur Auskunft verpflichtet sind, so Kirchhoff.