Nach einem schweren Sexualdelikt am Dienstag, den 8. Juni 2021, sucht die Polizei Leipzig Zeugen. Nach Polizeiangaben kam die spätere Geschädigte gegen 19:30 Uhr aus der Innenstadt und lief auf der Kurt-Schuhmacher-Straße an der Ostseite des Bahnhofs stadtauswärts auf der rechten Seite in Richtung Norden. Dort sei sie von drei bislang unbekannten Männern zunächst umringt und in ein verlassenes Grundstück in Höhe des Hausgrundstücks Nr. 12 gedrängt worden. Auf diesem Grundstück kam es im Folgenden zur gemeinschaftlichen Vergewaltigung, teilte die Polizei mit.